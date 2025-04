A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou a construção de guias e sarjetas e a instalação de um semáforo na Avenida Afonso Pansan, na região do Portal. As intervenções têm como objetivo preparar a via para receber o recapeamento asfáltico, que será realizado no trecho entre os cruzamentos com a Avenida Paschoal Ardito e a Rua São Gabriel.

As guias e sarjetas estão sendo implantadas em todo o trecho, a fim de melhorar a mobilidade urbana no local com o alargamento da via. Já o semáforo será instalado para organizar o cruzamento das avenidas Afonso Pansan e Paschoal Ardito.

“Estamos preparando essa importante via da nossa cidade para receber a nova massa asfáltica, o que vai levar mais segurança e conforto para quem passa por essa região. A construção das guias e sarjetas garante o escoamento adequado da água, e o semáforo vai organizar melhor o cruzamento com a Avenida Paschoal Ardito, que tem grande circulação de veículos. Tudo isso é feito para melhorar a fluidez do trânsito no local”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A obra atende às Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) propostas pela administração municipal como contrapartida pela instalação de um centro comercial no local.