Depois de ofensa, suspeita alegou à PM que teria feito a fala em “tom de brincadeira”

Na tarde de domingo (21), uma mulher de 45 anos acabou presa em flagrante após ser acusada de injúria racial no Parque das Nações, em Sumaré. O crime ocorreu durante uma discussão com a vizinha, de 43 anos, que acionou a Polícia Militar após ser ofendida.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a vítima relatou à Polícia Militar que a vizinha, durante uma briga, teria dito a seguinte expressão: “Por isso que eu não gosto de preto!”. A suspeita confirmou a declaração aos policiais, mas alegou que teria dito a fala em “tom de brincadeira”.

A Polícia Militar comunicou que, após ouvir as partes, conduziu ambas até o Plantão Policial do município, onde o delegado de plantão determinou a elaboração do boletim de ocorrência por injúria racial. E, diante da gravidade do ato, a mulher permaneceu presa em flagrante. O caso permanece sob investigação da Polícia Civil.