Innovation Week irá transformar a cidade completamente

O Campinas Innovation Week (CIW), evento que reúne múltiplos atores do ecossistema de inovação para abordar as próximas tendências tecnológicas, do mundo corporativo e do varejo, já tem data marcada para acontecer em 2025. Neste ano, a edição ocorre entre os dias 9 e 13 de junho, no pátio ferroviário de Campinas, e transformará a cidade novamente no epicentro da inovação.

A primeira edição do evento celebrou os 250 anos do munícipio e foi um grande sucesso, contemplando mais de 100 atividades e painéis acontecendo nos palcos principais, e mais de 350 apresentações de startups durante os quatro dias de evento. Ao todo, o Campinas Innovation Week contou com mais de 14.000 inscritos e mais de 8500 participantes durante toda a semana.

Para 2025, a organização do CIW tem a ambiciosa missão de ampliar o alcance do evento e conectá-lo ao ecossistema de inovação internacional, posicionando Campinas como o “Deeptech Valley Brasileiro”, uma vez que a região é responsável por cerca de 16% da produção científica nacional.

Embora maiores detalhes da programação ainda não possam ser revelados, a segunda edição do Campinas Innovation Week contará com a curadoria dos embaixadores: líderes e representantes de prestígio do mercado que irão estruturar as trilhas de conteúdos do evento. Entre as temáticas confirmadas, estão Ecossistemas Brasileiros, Investimentos, Comunidade A.I. Brasil, Impacto e Futuro Sustentável. Os conteúdos irão variar desde talks, painéis, palestras, debates, dentre outras ativações.

Outra iniciativa que retorna nesta edição é o Elas Conectam, movimento cujo objetivo é fortalecer, promover e empoderar a presença feminina no ecossistema de Inovação de Campinas. O selo feminino permeou todo o CIW, com mulheres líderes e com ampla experiência no mercado protagonizando diferentes programações e ativações, como palestras sobre funding para startups, painel com dicas de investidoras e mentorias com empreendedoras.

Além dos conteúdos temáticos, a vila de startups retorna nesta nova edição. Ano passado, o CIW contou com a participação de mais 70 startups e mais de 350 pitches durante os quatro dias de evento, com rodadas de negócios acontecendo diariamente com empresas de destaque do mercado.

Para a edição de 2025, a organização quer tornar a arena startup ainda mais robusta e atraente para as startups, tornando o Startup Village um espaço indispensável para quem busca parcerias estratégicas em inovação. O ambiente contará com a presença de investidores, mentores, potenciais clientes e parceiros estratégicos, para que as startups possam estabelecer conexões valiosas, impulsionar suas soluções e tenham a oportunidade de expandir seus negócios. Além da exposição de marca, as startups também terão o direito de fazer pitches para o público, participar de rodadas de negócios e compor painéis temáticos no palco. O espaço na arena startup pode ser garantido com a organização do evento, clique aqui e converse agora com a equipe responsável.

Maiores informações sobre o evento, assim como detalhes da programação e das ativações, podem ser visualizados no site oficial do CIW, que está sendo atualizado constantemente.

O Campinas Innovation Week 2025 vai transformar Campinas no maior polo de tecnologia e inovação do país, com conteúdos altamente qualificados, speakers de destaque e temas em voga no mercado, o evento é a oportunidade para empresas, empreendedores e apaixonados por inovação estarem na vanguarda da área e construírem o futuro dos negócios.