As inscrições para o 2º Gigantão Feminino, torneio de futebol amador promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, terminam nesta sexta-feira (23).

As equipes interessadas em participar devem comparecer à sede da Secretaria, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, das 9h às 16h. O início dos jogos está previsto para o dia 7 de junho.

“Queremos reforçar o convite para todas as equipes femininas interessadas em participar do Gigantão. Essa é uma grande oportunidade de valorizar o talento das nossas atletas, fortalecendo o esporte feminino de Americana. Temos certeza de que a competição vai manter o alto nível também esse ano. Boa sorte a todas as participantes!”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria: (19) 3406-6111.

