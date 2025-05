Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Festival Paralímpico Loterias Caixa 2025, que será realizada no dia 14 de junho, no Ginásio “J.J. Bellani”, localizado ao lado do Parque Araçariguama, em Santa Bárbara d’Oeste.

O evento é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), com o apoio da Prefeitura, SBAtletismo, Rejomar, Casa Leontina e secretarias de Esportes (SEME) e de Educação, e conta com o patrocínio das Loterias Caixa e do Governo Federal.

Voltado para crianças e jovens de 7 a 23 anos com deficiência ou síndrome, o festival promoverá a prática esportiva por meio das modalidades de atletismo, vôlei sentado e badminton. Todos os participantes receberão camiseta oficial do evento, lanche e certificado de participação.

Neste ano, 120 municípios brasileiros foram selecionados pelo CPB para sediar o evento, sendo Santa Bárbara d’Oeste a única cidade da região a integrar a programação.

Para esta etapa, estão disponíveis 250 vagas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas antecipadamente por meio do formulário online, disponível no link abaixo:

INSCRIÇÃO FESTIVAL PARALIMPICO LOTERIAS CAIXA – 14/06/25