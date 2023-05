Inscrições pro Conselho de Assistência Social até este dia 24

As inscrições para a eleição dos novos membros da sociedade civil do Conselho

Municipal de Assistência Social de Americana (CMAS), biênio 2023/2025, podem ser feitas até a próxima quarta-feira (24).

Serão eleitos três representantes de cidadãos ou de organizações da assistência social, três representantes de organizações ou de trabalhadores do SUAS e três representantes da sociedade civil vinculados aos SUAS e com inscrição no CMAS.

As inscrições podem ser feitas e protocoladas no site da Prefeitura Municipal, www.americana.sp.gov.br, no ícone “Americana Inteligente – Atendimento Digital”; e na secretaria do CMAS, localizada na Casa dos Conselhos, de segunda a sexta, das 7h30 às 16h30. A Casa dos Conselhos fica à Rua Ibirapuera, nº 70, Jardim Ipiranga.

A resolução completa sobre a eleição está disponível no Diário Oficial do Município, no site da Prefeitura de Americana. Mais informações pelo telefone da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (19) 3471-6770.

Entre as atribuições do CMAS estão acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos benefícios, rendas, serviços socioassistenciais, programas e projetos aprovados na Política Municipal de Assistência Social; normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social, exercendo essas funções num relacionamento ativo e dinâmico com o órgão gestor, resguardadas as respectivas competências; entre outros.

