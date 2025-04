Inscrições para Meia Maratona do Tivoli seguem abertas

Corredores que querem participar da Corrida Meia Maratona Tivoli Shopping têm até o próximo dia 20 para fazer suas inscrições. O evento acontece no dia 27 e promete movimentar atletas de toda a região.

A prova, que já é tradição no calendário esportivo de Santa Bárbara d’Oeste, terá concentração a partir das 6h, no estacionamento do centro de compras. O evento tem organização da Chelso Sports, realização do Tivoli Shopping e apoio da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

A corrida chega à sua edição 2025 com novidades e homenagens: este ano, a temática da corrida será o Japão, país reconhecido por suas grandes provas de rua e tradição esportiva.

“A Meia Maratona já faz parte do calendário esportivo da região e é um evento que reúne desde iniciantes até atletas experientes. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência única e incentivar a prática esportiva como parte do bem-estar e da qualidade de vida”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping. A edição de 2025 da prova contará com três distâncias: 21 km (Meia Maratona) – largada às 6h30; 10 km – largada às 7h10; 5 km – largada às 7h30.

Além dos troféus, os cinco primeiros colocados da Meia Maratona (masculino e feminino) serão premiados com valores em dinheiro, tornando a competição ainda mais atrativa para os participantes. As inscrições estão disponíveis no site www.meiamaratonativoli.com.br. A idade mínima para participação é de 14 anos para o percurso de 5 km e 18 anos para os percursos de 10 km e 21 km.

As vagas ficam disponíveis até 20 de abril ou até o esgotamento dos lotes, sendo recomendável garantir a inscrição com antecedência para aproveitar os valores promocionais.

A retirada dos kits dos atletas será feita nos dias 25 e 26 de abril, na Loja 4 dos Supermercados São Vicente, na Rua Limeira, 700, Jardim Adélia, em Santa Bárbara d’Oeste.

Serviço inscrições

Corrida São Vicente Meia Maratona Tivoli Shopping

📅 Quando: 27 de abril de 2025 (inscrições até 20 de abril ou até esgotarem as vagas).

🏃🏻‍♂️‍➡️Percurso: 5km, 10km e 21km

📍 Local: Tivoli Shopping

ℹ️ Informações e valores: www.meiamaratonativoli.com.br

