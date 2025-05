Terminam neste domingo (11) as inscrições de apresentações artísticas para participar do “CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana”, realizado entre 30 de maio e 1º de junho no Teatro Municipal Lulu Benencase. O evento, organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), com produção da Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura (Nileec), em parceria com a RCA Dance, vai distribuir mais de R$ 10 mil entre os participantes.

“O ‘CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana’ reflete a pluralidade artística da nossa cidade, oferecendo espaço para talentos locais e da região, além de proporcionar aprendizado e entretenimento de qualidade ao público presente. Com este, entramos no terceiro festival artístico realizado este ano pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi, contemplando as solicitações da classe artística municipal”, destaca o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

O evento promete movimentar a cena cultural da região com mostras, competições, workshops e batalhas de dança urbana. Toda a programação terá entrada gratuita para o público. As inscrições, que variam de R$ 20 a R$ 30 por participante, podem ser feitas pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), acessando o banner do festival na página inicial.

JURADOS E PALESTRANTES

A programação começa no dia 30 com a Mostra de Dança de Americana, promovida pela Câmara Setorial de Dança. Nos dias seguintes, o festival conta com competições de diversos estilos, aulas práticas com profissionais renomados, palestras e seminários.

As premiações acontecem no sábado (31) e no domingo (1º). Na categoria de conjuntos e duo/trio, serão premiados a melhor bailarina, o melhor bailarino, melhor coreógrafo(a) com R$ 500,00 cada e a coreografia com maior pontuação do dia, com o valor de R$ 1.500. Os destaques do sábado participam do momento GALA no domingo, que concorrem ao prêmio de R$ 4.500. A Batalha Open Style também será no domingo, com premiações de R$ 1.500, R$ 500 e R$ 250 para os três primeiros colocados, além de troféus.

Estão confirmados os seguintes jurados da competição:

Henrry Camargo: vencedor das 2 temporadas do “Se Ela Dança, Eu Danço” (SBT), premiado como Melhor Coreógrafo em Joinville (2010 e 2017), criador do Hip Hop District e coreógrafo da Cia Kahal. Atua como jurado em eventos como Festival de Dança de Joinville e Passo de Arte.

Nathalia Melo: Formada em jazz, ballet clássico e Educação física. Acumulou, desde os 15 anos de idade, diversos trabalhos artísticos na na Tv Globo como criança esperança, show da virada, danças dos famosos (vice-campeã e jurada técnica e assistente de coreografia) conduz há 15 anos Nathália Melo Centro de Dança um centro de dança premiado no Brasil e na Itália (Livorno in danza). Trabalhou com grandes artistas como: Cláudia Leitte, Léo Santana, Frank Aguiar, César Menotti e Fabiano entre outros.

Isaura Guzman: formada em Cuba, desenvolveu um método reconhecido pela UNESCO. Atuou com o Ballet Nacional de Cuba, Balé da Cidade de SP e Cia Cisne Negro. Premiada como Melhor Maestra Preparadora no Certamen Interamericano de Danza e participou de festivais em Paris e Osaka.

A Batalha Open Style terá como jurados Henrry Camargo; Sté Peres, Realiza mentorias de técnicas e ferramentas de improviso por vários estados e importantes eventos no Brasil e países pela América Latina. Também participa de batalhas de dança, ficando em 1º e 2º lugar em alguns eventos, como: 1° Lugar da batalha de Hip Hop no evento Hip Hop District em 2023. Completando algumas experiências, também é responsável pela co-Produção do evento Moving Ritmei em Campinas/São Paulo/Brasil; e Paloma Kyssila, mais conhecida como B-Girl Pjump, finalista do Red Bull BC One (2018 e 2023), participantes do Lollapalooza com Tropkillaz e destaque em batalhas como Breaking Ibira e Batalha de Manas. B-Girl Pjump também é educadora social e promove a cultura hip-hop com impacto social e artístico nas periferias.

O MC (mestre de cerimônias) oficial das batalhas será Uiu Mcee, também dançarino e redator, premiado como Melhor Apresentador de Batalhas (BreakSP 2017) e que comandou eventos como Juste Debout, World of Dance, Battle of the Year e Red Bull BC One. O artista promete trazer carisma, consciência cultural e vivência real da cena urbana para o palco.

Os palestrantes e professores convidados são Nathalia Melo (com o workshop de Jazz Dance e palestra sobre Empreendedorismo na Dança), Henrry Camargo (responsável pelo seminário “Dança Hip Hop”) e Ruan Patrício, que apresentará o workshop de Jazz Funk. Coreógrafo e dançarino com passagens por turnês de Kevinho e Luísa Sonza, Patrício trabalhou com Anitta, Ludmilla, Pedro Sampaio e Dennis DJ; foi premiado em festivais nacionais e reconhecido em Nova York e é professor em estúdios renomados como Anacã e Casa da Dança.