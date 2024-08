Nos últimas dias 25 e 26 de julho, a equipe da Projeto Cozinhalimento da Prefeitura de Nova Odessa, através do Setor de Alimentação Escolar sob a responsabilidade da nutricionista Dra. Juliana Pissaia Savitsky, em parceria com a Casa da Agricultura de São Paulo, ministrou mais quatro cursos gratuitos na área de Culinária para a população de Nova Odessa. Foram capacitadas mais 120 pessoas.

Os alunos receberam treinamento em áreas como as “Boas Práticas para Manipuladores” – ideal para pessoas que trabalham com alimentos, em cozinhas de suas casas, comerciais ou industriais. As capacitações incluíram ainda os cursos culinários de “Lanches naturais, patês e sobremesas diets”, “Salgados saudáveis” e “Biscoitos doces e petit fours”.

Todos os cursos tiveram início com embasamento teórico, seguido de uma aula prática, na qual os presentes tiveram a oportunidade de aprender todos os procedimentos, desde a função de cada ingrediente dentro da receita até as formas de preparo, e até mesmo noções de cálculo para a definição de preços.

Todos os participantes receberam certificados por curso concluído e um livro, que continha os módulos completos disponibilizados pela Casa da Agricultura de São Paulo.

De acordo com a nutricionista Juliana Pissaia, “as equipes do Cozinhalimento e da Casa da Agricultura se dividiu e tanto as aulas teóricas quanto as práticas foram bem dinâmicas e divertidas. Quero agradecer a toda a equipe do Setor de Merenda Escolar, em nome de Kelia Freitas, Solange Moda, Soraia Cruz Ramos Eiroa e Camila Frederico. E também meu agradecimento especial para Camila Kanashiro, Milene Massaro Raimundo, Sizete Rodrigues dos Santos, Katlly Evilim Souza, Meire Pereira da Silva, Caroline Pereira da Silva, Caroline dos Santos Silva, Camila Maria da Silva e Amanda Carnavale do Nascimento”, completou.

PARCERIA

Viabilizado pela atual gestão municipal e inaugurado em março de 2023, o Projeto Cozinhalimento é uma parceria da Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, com a Casa da Agricultura do Governo do Estado de São Paulo.

Além da instalação de cozinhas profissionais e da capacitação de agentes multiplicadores, o Cozinhalimento promove ações de segurança alimentar e nutricional sustentáveis e de incentivo à geração de renda e empreendedorismo, através de cursos gratuitos oferecidos à comunidade, como este de panificação.

Para ficar por dentro das novidades, os interessados podem seguir a página do Cozinhalimento no Instagram (@cozinhalimentonovaodessa) e o site e redes sociais da Prefeitura de Nova Odessa.