INSS procura imóvel para alugar em Campinas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em São Paulo está em busca de um imóvel para alugar em Campinas (SP), nos bairros de São Bernardo ou Parque Industrial, para reinstalar a Agência da Previdência Social na região.

O novo espaço deve proporcionar mais modernidade e conforto, tanto para os servidores quanto para os cidadãos. A locação será realizada por um período de 60 meses, podendo ser prorrogada a critério do Instituto.

O imóvel deve ter área construída e preferencialmente térrea entre 283,23 m² e 330,37 m². Será avaliado se a distribuição do espaço físico do imóvel ofertado proporciona a melhor otimização, conforto e interatividade dos espaços, considerando-se, dentre outros aspectos, as condições de acessibilidade, circulação, instalações e de prevenção e combate a incêndio e pânico. Além disso, o local precisa estar de acordo com as normas da ABNT.

INSS

[email protected] . Também é possível entregar a documentação pessoalmente ou por via postal, à Divisão de Engenharia e Patrimônio Imobiliário do INSS, localizada no Viaduto Santa Ifigênia, 266, 5.º andar, São Paulo, SP, até as 16h (horário de Brasília) do dia 2 de junho de 2025. Os interessados podem obter mais informações e enviar as propostas de imóveis para o e-mail.

Acesse aqui o edital completo . O documento também pode ser consultado no site gov.br/inss, no menu Acesso à Informação e, depois, na opção Licitações e Contratos/Licitações – Superintendência Regional Sudeste I (São Paulo)/Imóveis/Chamamento público.