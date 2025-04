Com as Contas de Adolescente do Instagram, os adolescentes recebem automaticamente configurações de segurança que limitam contato e conteúdo inadequado, bem como configurações para garantir que o tempo deles no Instagram seja bem usado.

Vamos notificar os adolescentes que já usam o Instagram sobre essas alterações e movê-los para as Contas de Adolescente. Se você for pai, mãe ou responsável e quiser ajudar seu filho adolescente a gerenciar as novas configurações de segurança, ajuste com eles a supervisão.

Disponível em alguns países e mais em breve.