Foram formalizadas 8.115 novas empresas no ano passado no município

Americana registrou crescimento de 12,7% no número de empresas instaladas em 2025 em comparação com o ano anterior. Ao longo do período, foram formalizadas 8.115 novas empresas no município. Os dados foram compilados pelo Observatório Econômico de Americana, com base em informações da Receita Federal.

O setor de serviços liderou as novas instalações, com 5.499 empresas, o equivalente a 67,7% do total. Em seguida aparecem o comércio, com 1.355 empresas (16,7%), a indústria, com 770 (9,4%), a construção, com 475 (5,8%) e a agropecuária, com 16 registros (0,2%).

“Esse crescimento está alinhado a uma estratégia contínua de estímulo ao empreendedorismo e fortalecimento da economia local. Trabalhamos para criar um ambiente mais simples, seguro e atrativo para quem quer investir ou formalizar seu negócio. O mercado é dinâmico e cada vez mais absorve as boas iniciativas de quem deseja seguir seu futuro profissional de maneira formal e organizada”, avalia o prefeito Chico Sardelli.

Entre os bairros com maior concentração de empresas instaladas em 2025 estão Cidade Jardim (283), Centro (227), Morada do Sol (218), Parque Novo Mundo (218), Parque Residencial Jaguari (211), Parque Nova Carioba (191), Parque das Nações (176), Vila Santa Catarina (165), Jardim São Paulo (147), Jardim Ipiranga (140), Jardim Boer I (138), Chácara Girassol (133), Parque da Liberdade (131) e Jardim da Paz (127).

Números

Os números sobre instalação de empresas se somam a outros levantamentos recentes do Observatório Econômico de Americana. Em janeiro, o município apareceu em posições de destaque, em recortes estadual e nacional, da criação de postos de trabalho em diversos segmentos da economia, com base em dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Outro indicador positivo foi o desempenho no comércio exterior: em 2025, Americana registrou aumento de 30% nas exportações, totalizando US$ 530,2 milhões, resultado que a qualifica como maior exportadora da Região do Polo Têxtil e a única com balança comercial positiva.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, os resultados são consequência de ações permanentes. “A administração municipal tem investido na desburocratização, na aproximação com empreendedores e na capacitação profissional, em parceria com instituições como Sebrae, Senai e entidades de classe. Esse conjunto de medidas contribui para o fortalecimento da economia e para a atração de novos empreendimentos”, reforça.