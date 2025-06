Inteligência artificial (IA) fator transformador no ambiente corporativo

Os palestrantes participaram da 3ª edição do Employer Live, evento organizado pela Employer Recursos Humanos

O interesse no uso da Inteligência Artificial (IA) tem crescido nos últimos seis anos, impactando tanto pessoas quanto organizações. Em 2024, 72% das empresas ao redor do mundo já adotaram essa tecnologia, um avanço significativo em relação aos 55% registrados em 2023. Os dados são da pesquisa “The State of AI in Early 2024: Gen AI Adoption Spikes and Starts to Generate Value”, realizada pela McKinsey.

Na última edição do Employer Live, evento on-line e gratuito coordenado pela Employer Recursos Humanos, Jesús Nessy, Product Owner & Team Leader no Banco Nacional de Empregos (BNE), destacou que, em 2025, a Inteligência Artificial (IA) se consolidou como um fator transformador no ambiente corporativo, redefinindo processos e facilitando o trabalho dentro das empresas. Nessy enfatizou que a IA não deve ser vista como uma concorrente, mas sim como uma aliada, proporcionando mais tempo para que os profissionais possam se dedicar à inovação e ao desenvolvimento de soluções estratégicas.

Na mesma linha, Fernanda Presídio Neubert, CEO da Lumini IT, alertou que muitas empresas ainda não estão preparadas para integrar a IA em suas operações. Para que a implementação seja eficaz, é essencial desenvolver automações e utilizar bases de dados de forma estruturada. “O primeiro passo é cultivar uma cultura organizacional que compreenda onde e como a IA pode ser aplicada, sempre considerando o bem-estar dos funcionários”, afirmou. Segundo ela, a liderança deve estar alinhada ao planejamento estratégico e preparar os colaboradores para essa nova realidade.

Humanização e IA

Fernanda ressaltou que, apesar das preocupações globais sobre a substituição de empregos, o verdadeiro risco está na falta de conhecimento. “Não devemos ter medo de perder o emprego, mas sim de não adquirir conhecimento. Precisamos estar sempre atualizados, pois a curiosidade nunca será substituída”.

Elaine Pacheco, especialista em Transição de Carreira, apontou que 58% dos CEOs temem que seus funcionários sejam substituídos pela IA e pela automação. No entanto, destacou que o Fórum Econômico Mundial discute não apenas o risco de eliminação de postos de trabalho, mas também a criação de milhões de novas oportunidades. “O trabalho não vai acabar. O que precisamos é nos adaptar ao novo mercado e não resistir às mudanças, pois o mundo está cada vez mais digital”, afirmou.

A ética na IA (Inteligência Artificial)

A ética no uso da IA também esteve em pauta. Jesús ressaltou que a tecnologia deve ser utilizada como uma ferramenta de apoio, mas as decisões devem sempre ser tomadas pelos humanos. “A ética é fundamental nesse momento. A IA não pode decidir, apenas sugerir. O ser humano deve ter bom senso e acompanhar todos os processos com responsabilidade”.

Fernanda alertou ainda sobre os riscos envolvidos. “Estamos conectados o tempo todo e não podemos ignorar os perigos que isso representa”, afirmou. Para ela, a ética digital é uma questão que exige atenção, pois muitos erros ocorrem devido à falta de conhecimento sobre a tecnologia.

Elaine finalizou mencionando as críticas ao uso da IA nos processos de recrutamento. “É essencial utilizarmos a IA de forma ética e eficaz, filtrando as informações com atenção. Devemos dominar a IA e não permitir que ela nos domine”.

Alfabetização de dados

Elaine explicou que a IA gera um grande volume de dados e que é fundamental alfabetizar as equipes para transformar essas informações em ações estratégicas. “Como transformar esses dados em ações? Como interpretar essas informações? Esses são desafios que as corporações estão começando a enfrentar”.

Para navegar com eficiência no universo da IA, os especialistas compartilharam algumas recomendações essenciais:

– Desenvolver senso crítico para a tomada de decisões estratégicas;

– Incentivar a capacidade de inovação;

– Cultivar a curiosidade e questionar os processos;

– Investir continuamente na qualificação e no aprendizado.

