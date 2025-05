Quatro moradores da região vão para 3 países no final do mês para participar de programa de intercâmbio das Etecs Fates paulistas. Um barbarense e três americanenses já estão ansiosos para embarcar e aprimorar outra língua e ter experiência internacional.

Erika Freitas Barban, também de 17 anos é da Etec Polivalente de Americana e faz o Ensino Médio integrado ao Técnico em Design Gráfico. Ela vai para Liverpool, Inglaterra, dia 31/05.

Julia Biaggio Alves, de 24 anos vem da Fatec Americana – Ministro Ralph Biasi e faz curso superior de tecnologia em Logística. Ela vai para Nova Iorque, Estado Unidos, dia 30/05.

1a viagem internacional com o intercâmbio

Marcelo Augusto Arruda, de 17 anos vem da Etec Prof. Dr. José Dagnoni – Santa Bárbara D’Oeste. Ele cursa ensino Médio integrado ao Técnico em Marketing. “Nunca fiz nenhuma viagem internacional, muito menos intercâmbio. Esta é uma experiência única na minha vida, uma chance incrível”, disse. Ele viaja para Canterbury, Inglaterra, dia 30/05.

Yuri Maximo, de 20 anos também vem da Fatec Americana e faz tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. “Nunca fiz nenhum intercâmbio ou viagem internacional. Participar desse intercâmbio para mim é uma oportunidade única e acredito que vai ser uma experiência divertida e que agregará muito em minha vida”. Ele vai para Buenos Aires, Argentina, dia 30/05.

A edição atual do programa de Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza (CPS) contempla os selecionados do ano letivo de 2024, com um total de 354 bolsas de estudo: 337 para estudantes das Escolas

Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs), além de 17 monitores. Eles farão cursos de inglês ou espanhol em instituições de ensino na Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda.

A seleção considerou os alunos com melhor desempenho acadêmico nas modalidades presencial e a distância.