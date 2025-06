Inverno começa e deve ser o mais frio da década, entenda

Da BBCBrasil- Mesmo no auge dos invernos de 2023 e 2024, muitos brasileiros praticamente não sentiram frio. Mas tudo indica que esse cenário não deve se repetir agora em 2025.

A estação deste ano, que começa nesta sexta-feira (20/6), tende a ser um tanto mais gélida — embora as temperaturas ainda possam ser superiores às médias históricas. Por trás dessa previsão, há o comportamento e a influência das águas do Oceano Pacífico (entenda mais a seguir), além de outros fenômenos que costumam se desenrolar no país nessa época do ano.

Um inverno normal?

Danielle Ferreira, do Instituto Nacional de Meteorologia (InMet), explica que, durante o inverno brasileiro, as chuvas tendem a se concentrar mais no noroeste da Região Norte, na parte leste do Nordeste e na Região Sul — ou seja, nos extremos do território nacional.

“Com isso, a parte central do Brasil, que abrange o Centro-Oeste, o Sudeste e o sul da região amazônica tem uma escassez de chuvas durante o inverno e vive um período mais seco”, acrescenta a meteorologista.

“Isso acontece por causa da presença de massas de ar seco nessas áreas, que bloqueiam as frentes frias que vêm do sul”, complementa ela. As previsões climatológicas apontam que o inverno de 2025 deve ficar dentro do que se espera para esse período do ano.

E isso tem muito a ver com o comportamento das águas superficiais do Oceano Pacífico. “Estamos num momento de neutralidade, sem atuação do El Niño ou de La Niña”, informa Ferreira.