Irmão de Bolsonaro, Renato Bolsonaro deve ser candidato a deputado federal no ano que vem e buscar votos na região. Esta quinta-feira ele visitou o prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD).

Renato é conhecido como o Bolsonaro Ruim de Voto, já que perdeu as 7 eleições que disputou até hoje.

Postagem de Leitinho

Na manhã desta quinta-feira, recebi em meu gabinete a visita de Renato Bolsonaro, empresário e irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Renato Bolsonaro, que percorre diversas regiões do país, trouxe contribuições e perspectivas para o cenário municipal.

Foi uma grande oportunidade para compartilhar opiniões e trocar de experiências.

Nossa gestão está de portas abertas para todos que queiram contribuir com ideias para o progresso do nosso município e o bem-estar da nossa população.