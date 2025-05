Duas irmãs influencers das redes sociais foram assassinadas esta semana no Ceará. As irmãs de 15 e 20 anos morreram e a adolescente estaria grávida.

Maria Beatriz dos Santos, de 20 anos, e Bianca dos Santos, de 15, foram mortas a tiros na noite do feriado da quinta-feira (1º de maio), na Barra do Ceará, em Fortaleza, no Ceará. A dupla, que contabiliza milhares de seguidores nas redes sociais de vídeos curtos, também era conhecida por divulgar plataformas de jogos de azar.

Irmãs influencers do Kwai

As duas irmãs eram criadoras de mininovelas na rede social Kwai. Os vídeos, que geralmente retratavam histórias dramáticas envolvendo moradores de comunidade, haviam alcançado mais de 10 milhões de visualizações na plataforma.

Bianca era companheira do influenciador Antônio Victor de Araújo, conhecido como Moscow. O jovem tem mais de 200 mil seguidores e, após a morte de Bianca, revelou que ela estaria grávida de 2 meses.

No aplicativo Kwai, Maria Beatriz reunia quase 900 mil seguidores. Bianca acumulava cerca de 1,4 milhão. Além disso, no Instagram, ambas compartilhavam momentos do cotidiano e promoviam plataformas de jogos on-line, especialmente o polêmico Jogo do Tigrinho.

