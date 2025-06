Israel faz ataque aéreo ao Irã em escalada atômica

da BBCBrasil- Israel realizou uma série de ataques de grande proporção contra o Irã na madrugada de sexta-feira (13/06) em horário local- noite de quinta-feira (12/06) no Brasil. Por sua vez, o governo israelense declarou estado de emergência no seu território na expectativa de retaliações.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo a mídia estatal iraniana, o chefe do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, Hossein Salami, e o cientista Fereydoon Abbasi, ex-chefe da agência nuclear do país, foram mortos nos ataques.

A morte de Salami é um duro golpe para Teerã. A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) é um estratégica força militar, política e econômica no Irã, com laços estreitos com o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei.

Khamenei, afirmou que, com a operação, Israel “preparou para si mesmo um destino amargo, que certamente receberá.”

Os EUA, no entanto, declararam que o ataque foi uma decisão “unilateral” dos judeus. Em Tel Aviv, locais estão estocando comida e água na expectativa de uma resposta do Irã.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou em pronunciamento que o ataque “atingiu o coração do programa de enriquecimento nuclear do Irã” e teve como alvo cientistas iranianos que trabalhavam no desenvolvimento de bombas.

A principal instalação de enriquecimento do Irã, na cidade de Natanz, a cerca de 225 km ao sul da capital Teerã, foi atacada, disse Netanyahu.

Israel espera contra ataque

“Após o ataque preventivo do Estado Judeu contra o Irã, um ataque com mísseis e drones contra o Estado de Israel e sua população civil é esperado em um futuro próximo”, diz comunicado do Ministério de Defesa.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) escreveram nas redes sociais que dezenas de jatos “completaram a primeira etapa” do ataque, que inclui dezenas de alvos militares e nucleares do Irã.

A mídia estatal iraniana noticiou que áreas residenciais da capital foram atingidas, além do quartel-general da Guarda Revolucionária — braço das forças armadas e uma das instituições mais poderosas do país.

Leia + sobre turismo e notícias internacionais