Israel. Moro detona Lula e L Huck rasga elogios

decidiram comentar a Guerra entre Israel e o Hamas com a invasão da Palestina e as ações do governo brasileiro. O foco dos dois foi a figura do presidente Lula e sua atuação no embate e no trato com os brasileiros presentes em Israel e na Faixa de Gaza.

De origem judia, Huck usou o twitter para dizer que tem divergências com o atual mas decidiu elogiar a ação de Lula e do governo brasileiro.

Só quero que o Brasil dê certo, que no futuro próximo sejamos um pais mais eficiente e afetivo. Sou crítico qdo acho necessário, mas também sei reconhecer acertos. E Lula acertou ao tomar as redeas da diplomacia para viabilizar o resgate dos brasileiros na zona de conflito em… https://t.co/vVgHPgIUX3 — Luciano Huck (@LucianoHuck) October 15, 2023





Moro decidiu detonar Lula também no X ex-twitter

Sergio Moro – O Brasil não tem relevância internacional suficiente para fazer qualquer diferença na guerra no Oriente Médio. A crise serve apenas para Lula exercitar a sua megalomania diplomática e para revelar o quanto a ideologia comprometeu a capacidade de parte da política brasileira de condenar atos terroristas.

Quinta aeronave da operação Voltando em Paz pousa no Galeão

O quinto voo da operação Voltando em Paz, do Governo Federal, pousou no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, no início da madrugada deste domingo, dia 15 de outubro, às 1h45. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) retirou mais 215 brasileiros da zona de conflito no Oriente Médio — entre os quais nove bebês de colo. Nesta primeira fase da operação já são 916 pessoas resgatadas.

A aeronave deixou Tel Aviv, em Israel, neste sábado (14), às 11h55 (horário de Brasília – 17h55 no horário local). Junto com os passageiros, viajaram 16 animais de estimação, sete pets embarcados na cabine de passageiros e nove transportados no porão da aeronave. Ao todo, foram 24 animais de estimação trazidos pela operação.

A articulação do governo brasileiro teve início há uma semana, no sábado (7), data dos atentados terroristas em Israel que se desdobraram em conflito armado de grandes proporções. No próprio sábado, foi criado um gabinete de crise. As embaixadas do Brasil em Tel Aviv (Israel), Cairo (Egito) e o Escritório de Representação em Ramala (na Palestina) foram acionados.

Um formulário online ajudou a identificar os brasileiros em situação de dificuldade. Mais de 2,7 mil manifestaram interesse em retornar. Requisitos de prioridade para brasileiros sem passagens, não residentes, gestantes, idosos, mulheres e crianças foram adotados. O governo brasileiro também garantiu transporte de ônibus das principais cidades israelenses para o aeroporto de Tel Aviv.

