Lá vem a Itaipava- O Grupo Petrópolis, maior cervejaria com capital 100% nacional, irá patrocinar pela primeira vez, este ano, a Festa de Americana, um dos maiores e mais tradicionais festivais de música do Brasil. O evento, que celebrará sua 37ª edição entre os dias 6 e 15 de junho, é realizado anualmente no Parque de Eventos CCA – Clube dos Cavaleiros de Americana -, na cidade do interior de São Paulo, reunindo importantes nomes da música brasileira.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A festa, considerada a segunda mais importante do país, possui prestígio nacional e impacta uma cadeira grande no setor de agronegócio, excedendo o estado onde está localizada. Americana é, ainda, um evento de importância internacional, sediando competições exclusivas, como etapas da Professional Bull Riders (PBR), competição de montaria em touros, que somam pontos para as provas finais, que acontecem nos Estados Unidos.

“Estamos extremamente felizes em participar da Festa de Americana, um evento tradicional e significativo não só para a comunidade local, mas que atrai milhares de pessoas de outras regiões do Estado. Queremos proporcionar experiências inesquecíveis ao público e reforçar a conexão com a brasilidade que está no DNA do nosso Grupo e faz dessa festa um verdadeiro símbolo de nossa cultura”, afirma José Luiz Sinti, gerente nacional de patrocínios do Grupo Petrópolis.

Há anos o Grupo Petrópolis tem estado presente com suas marcas em algumas das principais festas populares brasileiras, como o Carnaval, o São João, o Círio de Nazaré, além de festivais de música e outros eventos. Somente no Carnaval deste ano, as marcas estiveram presentes em mais de 50 blocos, camarotes, bailes e eventos em São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco.

Itaipava investe alto

Na festa de Americana, estará presente com a marca Petra, uma das cervejas que mais cresceu em vendas no ano passado, registrando um aumento de 24% em volume no Brasil. “Estamos extremamente entusiasmados em fazer parte de um evento tão significativo para São Paulo, que é o principal mercado de atuação de Petra e o estado que impulsionou nosso crescimento em 2024”, afirma Cristiane Rosa, Head de Marketing de Categorias e Consumer Insights do Grupo Petrópolis.

A parceria com a tradicional Festa de Americana reforça o compromisso da cerveja Petra com a brasilidade, ampliando sua presença em eventos de música e gastronomia. Dentre os mais recentes, Petra patrocinou o Camarote Salvador, o Nômade Festival, além de emprestar seu nome para o inovador equipamento cultural paulistano, a Petra Zuca – A Casa da Música Brasileira, espaço idealizado pela cantora Marina Sena e pela empresária Talita Morais, que tem o intuito de ser um ponto de encontro de artistas, para promover um ambiente de colaboração e inovação.

Fabricada com os melhores ingredientes, como o Petra Malte – produto exclusivo e patenteado, que foi desenvolvido em parceria com a Embrapa e é produzido pela maltaria própria do Grupo Petrópolis no Uruguai –, Petra se consolida como a cerveja puro malte mais autêntica do Brasil, proporcionando um equilíbrio ideal entre o amargor e leveza, do jeito que o brasileiro gosta.

“Em nome do Clube dos Cavaleiros de Americana, dou boas-vindas ao Grupo Petrópolis, uma empresa 100% brasileira e que possui uma história de incentivo à nossa cultura. Estou animado com o início dessa parceria, que chega para ser um grande braço na tradição e grandiosidade da festa, além de oferecer experiências únicas ao nosso público. De 6 a 15 de junho, espero cada um de vocês para brindar a 37ª edição que promete ser inesquecível”, declara Beto Lahr, presidente.

Leia + sobre comida, bebida e receitas