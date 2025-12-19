Recursos chegam ao município através de emenda do deputado federal Sebastião Santos (Republicanos)

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) anunciou a conquista de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para a realização de cirurgias eletivas em Americana. Os recursos, que já estão na conta da Prefeitura, chegam ao município através de uma emenda do deputado estadual Sebastião Santos, também do Republicanos

“As cirurgias eletivas, que são aquelas já programadas, são cruciais para a qualidade de vida e o bem-estar dos pacientes, pois, embora não sejam de emergência, tratam problemas de saúde que, se não resolvidos, podem causar dor, limitar atividades e até evoluir para quadros mais graves. E a chegada desses recursos, através do deputado federal Sebastião Santos, vão ajudar e muito a diminuir a demanda por essas cirurgias em Americana. É para isso que trabalhamos”, explicou Jacira.

Jacira apresentou o pedido de emenda em visita realizada pelo deputado Sebastião Santos em seu gabinete, no final de julho passado. “Deixo um abraço todo especial para a população de Americana. Estamos atendendo a um pedido da vereadora Jacira e tenho certeza que, com essa emenda de R$ 300 mil para cirurgias eletivas, vamos conseguir realizar procedimentos em pessoas que já aguardavam um tempo na fila”, disse o deputado Sebastião Santos.

O anúncio da conquista de R$ 300 mil para cirurgias eletivas vem ao mesmo tempo em que a vereadora Jacira Chávare apresentou emenda impositiva no orçamento municipal de 2026, no valor de R$ 113,3 mil para diversas ações voltadas à saúde da mulher, como exames, diagnósticos e consultas com médicos especialistas. “Uma mulher saudável tem muito mais capacidade de desempenhar seus papéis na família, no trabalho e na comunidade. O cuidado com a saúde feminina contribui para a saúde de seus filhos e impacta positivamente as gerações futuras”, ressaltou a parlamentar.