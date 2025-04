A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a manutenção em área pública localizada entre a avenida Tietê e a Rua Potengi, no Jardim São Roque.

No documento, a parlamentar explica foi procurada por moradores do bairro relatando o estado de abandono da área pública, que apresenta vegetação alta e acúmulo de lixo, o que tem causado preocupação e desconforto à comunidade.

“Imagine conviver diariamente com um espaço abandonado em frente à sua casa, com mato, sujeira e enxurradas levando terra para toda parte. É isso que os moradores do Jardim São Roque estão enfrentando. Fizemos esse requerimento para cobrar providências da prefeitura e buscar soluções reais para esse problema. Nossa cidade precisa ser cuidada em todos os bairros, com respeito e atenção a quem vive nessas condições”, afirma Jacira.

A autora pergunta qual há alguma denominação oficial ou nome registrado para a área; se existe cronograma de manutenção, limpeza e roçagem previsto para o local; e se há algum projeto de revitalização ou requalificação urbana planejado para a área pública.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária desta terça-feira, dia 22. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.