Jacira Chávare pede informações sobre déficit de médicos

Jacira Chávare pede informações sobre possível déficit de médicos nas UBSs de Americana

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A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre déficit de médicos nas unidades básicas de saúde (UBSs) do município.

No documento, a parlamentar destaca que a presença de médicos nas UBSs é fundamental para garantir o acesso da população às consultas, ao acompanhamento preventivo e ao tratamento de saúde. Jacira defende que a eventual falta de profissionais pode comprometer a oferta de atendimentos, aumentar o tempo de espera e sobrecarregar os serviços públicos.

“Nosso objetivo é entender como está a distribuição dos médicos nas unidades de saúde e identificar se há locais que precisam de mais profissionais. Precisamos garantir que a população tenha acesso ao atendimento e que as necessidades de cada região sejam consideradas”, afirma a vereadora.

No documento, a parlamentar questiona se há unidades com falta de profissionais, quais especialidades apresentam déficit e quantos médicos seriam necessários para suprir a demanda de atendimento em cada unidade. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário durante sessão ordinária de terça-feira (27). Se aprovado, será encaminhado para o Poder Executivo para análise e atendimento

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