A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a abertura de novas empresas após a parceria firmada com a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo).

No documento, a parlamentar destaca que a parceria, realizada por meio da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, tem como objetivo desburocratizar o processo de abertura de novas empresas no município. “É importante saber quais outras políticas públicas foram criadas para favorecer a desburocratização, tanto na abertura de novas empresas quanto no crescimento dos empreendimentos já instalados na cidade”, afirma Jacira.

A autora pergunta o tempo médio necessário para finalizar a abertura de uma empresa; o número de empresas abertas e fechadas desde a parceria firmada com a Jucesp; e outras políticas públicas criadas para favorecer a desburocratização. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (10). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.