A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre número de pessoas atendidas na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Gallo e possível remanejamento do atendimento para outras unidades.

No documento, a parlamentar relata que visitou a unidade após receber reclamações de usuários e conversou com profissionais da saúde, constatando a sobrecarga no atendimento devido à alta procura. “A própria equipe da unidade relatou a necessidade de uma revisão da área de cobertura, para que os atendimentos possam ser mais bem distribuídos entre as UBSs da região. Isso permitiria oferecer um serviço com mais qualidade, agilidade e respeito à população. A UBS precisa ter estrutura e condições de atender com dignidade e é isso que estamos cobrando”, aponta Jacira.

A autora questiona no requerimento a possibilidade de redistribuição dos pacientes para atendimento nas unidades dos bairros Jardim São Pedro, Cidade Jardim, Colina, Jardim Santana, Werner Plaas, Machadinho e Santa Catarina. “Essa readequação permitiria melhorar a eficiência do atendimento e garantir mais qualidade nos serviços prestados à população”, conclui.

Jacira pergunta ainda se a secretaria municipal de Saúde tem ciência da sobrecarga de atendimentos atualmente enfrentada pela unidade e se existe algum planejamento para revisar a área de cobertura. Em caso de resposta negativa, questiona se é possível realizar estudos visando o remanejamento dos pacientes.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (13) e será encaminhado à prefeitura para resposta.