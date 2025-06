A vereadora Jacira Chávare, do Republicanos, protocolou requerimento nesta quarta-feira na secretaria da Câmara de Americana onde pede à Prefeitura de Americana informações sobre os resultados da parceria firmada, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), isso em fevereiro de 2024, cujo objetivo era desburocratizar o processo de abertura de novas empresas no município.

A proposta era conectar todas as etapas do processo entre o município e o órgão estadual por meio do sistema “Americana Inteligente- Atendimento Digital”. Os procedimentos solicitados pela Jucesp seriam realizados pela REDESIM, enquanto setores competentes à Prefeitura seriam efetivados pela plataforma 1Doc, com acesso disponível pelo site oficial da prefeitura.

“Com esse requerimento, queremos saber qual o tempo médio, atualmente, que a Prefeitura de Americana leva para finalizar a abertura de uma empresa e qual era esse tempo antes da celebração do acordo. Além disso, pedimos que a Prefeitura nos encaminhe o saldo de novas empresas, ou seja, o número de empresas abertas, menos o número de empresas fechadas, desde a parceria firmada com a Junta Comercial do Estado de São Paulo”, explicou Jacira.

“Importante que a gente saiba também quais outras políticas públicas foram criadas para favorecer a desburocratização, tanto na abertura de novas empresas quanto no crescimento dos empreendimentos já instalados na cidade”, completou a vereadora.

Atendimentos realizados na Sala Lilás

Quantos atendimentos foram realizados pela “Sala Lilás” da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Americana entre janeiro e maio deste ano; qual o perfil das vítimas de violência e quantas medidas protetivas foram deferidas no mesmo período. Essas são algumas das informações que a vereadora Jacira Chácara busca através do requerimento protocolado na secretaria da Câmara de Americana.

No município, a “Sala Lilás” da DDM funciona nas dependências da CPJ (Central de Polícia Judiciária) e é um espaço crucial no enfrentamento da violência contra a mulher, configurando-se como um ambiente de acolhimento e atendimento humanizado para vítimas de agressão.

“Criada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, tem como objetivo principal minimizar a revitimização e garantir que as mulheres encontrem o suporte necessário em um momento tão delicado. Essas salas têm se mostrado ferramentas essenciais na busca por justiça e recuperação. No caso de Americana, a Sala Lilás funciona na CPJ (Central de Polícia Judiciária), espaço que abriga a DDM”, explica a vereadora.

Ainda segundo Jacira, fiscalizar as ações voltadas à proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade é imprescindível. “Nosso gabinete é comprometido com a família e com políticas públicas sociais”, reforça a parlamentar. No requerimento, Jacira pede que sejam informados quantos atendimentos foram realizados pela “Sala Lilás”, bem como o tipo de violência sofrida (moral, física, psicológica, monetária e sexual) e quais ações de acolhimento a prefeitura realiza para garantir a segurança das vítimas após o registro do boletim de ocorrência.