A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo a instalação de alarmes sonoros na unidade básica de saúde da Vila Mathiensen, com o objetivo de coibir furtos de equipamentos.

No documento, a parlamentar explica que conversou com usuários da UBS que relataram furtos recorrentes de aparelhos da unidade, prejudicamento o atendimento. De acordo com a autora, no dia 14 de maio a UBS teve dois equipamentos de ar-condicionado furtados e, na ocasião, o prédio ficou sem energia elétrica, telefonia e internet, impossibilitando o atendimento dos pacientes.

Jacira defende a instalação de alarmes sonoros como ferramenta para diminuir as ocorrências no local. “Esses incidentes causam prejuízos financeiros aos cofres públicos e, o que é mais grave, interrompem o atendimento à população, que depende desses serviços essenciais. Ações integradas e contínuas são fundamentais para proteger esses espaços e garantir que o atendimento à saúde não seja prejudicado”, destaca no documento.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (1) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

