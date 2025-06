A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo a instalação de um controlador de fluxo (painel eletrônico) de pacientes na unidade básica de saúde (UBS) da Vila Gallo.

A parlamentar explica que visitou a unidade após receber reclamações de usuários e conversou com profissionais da saúde, constatando a sobrecarga no atendimento devido à alta procura. “A UBS precisa ter estrutura e condições de atender com dignidade e é isso que estamos cobrando”, aponta.

“O controle de fluxo em uma unidade básica de saúde visa organizar a chegada, triagem e atendimento dos pacientes, garantindo que a unidade funcione de forma eficiente e resolutiva. Isso inclui desde o acolhimento inicial até o encaminhamento para diferentes setores ou a alta do paciente”, destaca Jacira no documento.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (10) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

