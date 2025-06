A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) entregou, nesta quarta-feira (11), ofício à primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, pedindo a inclusão de Americana no programa “Caminhos da Capacitação”. A iniciativa, que consiste em 30 carretas equipadas para ofertar cursos gratuitos de qualificação profissional, tem como foco a população mais vulnerável e visa promover a capacitação rápida e certificada em áreas de alta demanda no mercado de trabalho.

Segundo a vereadora, o modelo itinerante é essencial para garantir o acesso de quem mais precisa, sem necessidade de deslocamento para outras cidades. “A presença da carreta em Americana ampliará significativamente as oportunidades de qualificação, inclusão social e geração de renda para nossos cidadãos, alinhando-se com os esforços do município em fortalecer o desenvolvimento econômico e a empregabilidade local”, explicou Jacira.

“Seria muito importante a vinda dessas carretas para Americana no que diz respeito à qualificação, geração de emprego e renda”, completou a vereadora. “`Nosso objetivo é percorrer todos os municípios”, adiantou Cristiane Freitas.

Programa

O programa “Caminho da Capacitação” oferece cursos gratuitos de capacitação profissional em diversas áreas, com aulas práticas e estrutura completa, diretamente nos municípios paulistas.

Com mais de 30 carretas equipadas, o programa oferece cursos, por exemplo, nas áreas de Gastronomia, Beleza e Bem-Estar, Moda, Tecnologia e Inovação e Indústria.

As aulas são ministradas por profissionais do Centro Paula Souza e, ao fim, todos os alunos recebem certificado oficial de conclusão. O Caminho da Capacitação também conta com a participação do Qualifica SP, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que se uniu ao programa e somou forças ao projeto, ampliando ainda mais as formações oferecidas.