Prática, infelizmente, ainda comum na rede pública de saúde, a falta de pacientes às consultas e exames agendados motivou a vereadora Jacira Chávare (Republicanos) a protocolar requerimento na secretaria da Câmara Municipal cobrando da Administração quais são as estratégias que a Saúde vem adotando para enfrentar esse problema, também conhecido como “absenteísmo”.

“A falta de pacientes em consultas e exames agendados, causa um impacto significativo e negativo no sistema de saúde, afetando a disponibilidade de recursos, a eficiência dos serviços e a qualidade do atendimento aos pacientes”, argumenta a vereadora. “Por outro lado, uma comunicação clara e eficaz entre o sistema de saúde e os pacientes pode ajudar a reduzir o absenteísmo, com campanhas de conscientização sobre a importância de comparecer às consultas”, completou Jacira.

O não comparecimento dos pacientes também impede que outras pessoas sejam atendidas no mesmo horário, limitando a capacidade de atendimento da rede pública. Através do requerimento, a vereadora quer saber foi o percentual médio faltas na rede pública de saúde no período entre janeiro e maio, isso em relação às consultas e exames e quais especialidades registraram o maior número de faltas. Além disso, ela solicita o total de consultas e exames realizados ao longo de todo o ano passado e o percentual de ausências.

