A vereadora Jacira Chávare, do Republicanos, protocolou requerimento na secretaria da Câmara Municipal nesta sexta-feira, solicitando informações da Prefeitura de Americana sobre a possibilidade de compra de “motolâncias” para incrementar o trabalho prestado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no município.

“As motolâncias são sinônimos de agilidade e funcionam como um pronto-socorro em situações de emergência. A função delas é chegar antes que as ambulâncias para verificar o grau de gravidade da ocorrência e do estado das vítimas explica a vereadora. No documento, Jacira questiona se já existe, por parte da Administração estudo ou planejamento para a aquisição dos veículos. “Conforme for a necessidade, os agentes das motolâncias já iniciam procedimentos até a chegada da ambulância. Os veículos são pilotados por técnicos de enfermagem ou enfermeiros que integram a equipe do Samu”, completou a republicana.

No documento, que será votado na sessão plenária de terça-feira (23), Jacira explica ainda que as motolâncias também atuam como batedores durante os deslocamentos das ambulâncias, com o objetivo de fechar momentaneamente as pistas e o trânsito para que os veículos de serviço possam passar com mais rapidez e segurança para levar as vítimas aos hospitais. “Ataduras, desfibrilador, monitor cardíaco e uma diversidade de medicamentos vão no baú das motos. Um trabalho que é feito nos detalhes e, como contam os socorristas, com a certeza de que em poucos minutos é possível salvar vidas”, finalizou.