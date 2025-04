A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da administração municipal sobre projetos de revitalização da Praça Agostinho Dainese, na Vila Dainese.

No documento, a parlamentar explica os constantes pedidos dos moradores em relação a área de lazer, projetos de revitalização são essenciais para transformar esse espaço em uma área de convivência segura, acessível e bem estruturada para a população, que contemple a instalação de academia ao ar livre, parquinho infantil e melhorias na iluminação pública.

“Esse espaço pode e deve ser um local de qualidade de vida, lazer e bem-estar para as famílias do bairro. Com melhor iluminação, academia ao ar livre e parquinho para as crianças, a praça tem potencial para se tornar um ponto de encontro seguro e acolhedor para a comunidade”, explica Jacira.

A autora pergunta se há projetos em andamento para essa área, se contemplam academia ao ar livre, parquinho e melhorias na iluminação. Questiona, ainda, qual o cronograma previsto para início e execução das obras. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira, dia 8. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.