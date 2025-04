A primeira dama do Brasil Janja Lula da Silva esteve este sábado no velório do Papa Francisco e voltou a ser assunto nas redes sociais.

Bolsonaristas usam as redes para atacar Janja dizendo que ela não representa o Brasil ou o decoro. Já Lulistas elogiam a postura da companheira de Lula e sua amizade com o papa.

Janja tinha relação de proximidade com o papa

Eles haviam se encontrado recentemente e sempre nutriram relação de amizade e admiração.

Morte do Papa

O papa Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio, morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, às 2h35 pelo horário de Brasília (7h35, horário local). Seu falecimento ocorreu após meses de complicações de saúde, com destaque para uma infecção polimicrobiana respiratória que evoluiu para uma pneumonia nos dois pulmões.

Francisco ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos e foi o mais velho a assumir a liderança da instituição em mais de sete séculos.

Desde o início de fevereiro, o pontífice enfrentava episódios frequentes de bronquite, agravados por sua condição pulmonar pré-existente — nos anos 1950, ainda jovem, teve parte de um dos pulmões removida após uma grave infecção respiratória.

De acordo com o médico cardiologista e clínico Dr. Vinicius Carlesso, essa condição de base contribuiu para as complicações mais recentes.

“Com o avanço da idade e um histórico pulmonar comprometido, infecções respiratórias simples podem evoluir rapidamente para quadros mais graves, como a pneumonia bilateral que o papa enfrentou”, explica.

Histórico de internações e cirurgias

Nos últimos anos, Francisco passou por diversos procedimentos médicos. Em 2021, foi submetido a uma cirurgia no cólon para tratar um estreitamento intestinal.

Mais tarde, em 2023, foi novamente internado com um quadro de bronquite e passou por uma cirurgia abdominal. Ele também enfrentou osteoartrite, que limitava sua mobilidade e o levou a utilizar cadeira de rodas e bengala com frequência.

Além disso, entre 2023 e 2024, o papa apresentou episódios de diverticulite, quedas com hematomas e lesões no braço, e uma sequência de internações por infecções respiratórias recorrentes, demonstrando um quadro clínico que se agravava com o tempo.