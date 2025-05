Com o compromisso de promover ações que valorizem a arte, o lazer e a inclusão social, a Secretaria de Inclusão Social de Sumaré oferece à população do Jardim Bandeirantes um curso gratuito de crochê. As aulas serão conduzidas pela experiente instrutora Zeli Inês de Freitas Resende e ocorrerão sempre às segundas-feiras, a partir deste dia 12 de maio.

O curso é destinado tanto a iniciantes quanto a participantes com conhecimento prévio na técnica, proporcionando um ambiente acolhedor e de troca de experiências. A atividade tem como objetivo estimular o desenvolvimento de habilidades manuais, promover o bem-estar e fortalecer os vínculos comunitários.

“O objetivo deste curso é promover integração à comunidade e oferecer oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional”, ressaltou a secretária municipal Noemi Stein Sciascio.

Interessados devem se inscrever no Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) – Av. Brasil, 1111 – Jardim Nova Veneza (Nova Veneza).

Serviço:

Curso gratuito de crochê

Data de início: 12 de maio

Local: Jardim Bandeirantes

Instrutora: Zeli Inês de Freitas Resende

Público-alvo: Iniciantes e participantes com experiência

Mais informações: Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) – Av. Brasil, 1111 – Jardim Nova Veneza (Nova Veneza).