Jardim Botânico de Americana ganhará esculturas em resgate da mitologia indígena

O projeto “Origens”, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção do escultor Thiago Burioli, une arte, sustentabilidade e representatividade com instalação permanente de obras inspiradas nos povos Tupi-Guarani.

A força simbólica da mitologia indígena tomará forma em esculturas de 1,80m que irão compor a nova instalação permanente do Jardim Botânico de Americana “Prefeito Carroll Meneghel”. O projeto propõe a criação de três obras em tamanho real, das figuras mitológicas Tupã, Anhangá e Jaci, utilizando como matéria-prima o plástico PEAD, adquirido de catadores locais de reciclagem. As obras devem ser finalizadas e inauguradas em outubro de 2025.

A proposta busca provocar reflexão sobre a representação da cultura indígena em espaços públicos, como detalhou o artista. “As obras desse projeto foram pensadas para apresentar uma fração das mitologias dos povos originários, com foco no ramo Tupi-Guarani, que abrange várias etnias. Embora os povos originários dificilmente personificassem seus mitos por meio de imagens, há uma ausência de representação indígena nas esculturas públicas. Nesse sentido, recorri à mitologia como um ponto de contato com o simbólico, trazendo à tona aspectos espirituais e arquétipos universais”, explicou o escultor Thiago Burioli.

Os personagens escolhidos têm significados profundos: Tupã, o mensageiro dos céus, representa o poder da palavra e da criação; Anhangá, o espírito das matas, simboliza a natureza indomada e misteriosa; e Jaci, a deusa da Lua, encarna a beleza e os ciclos naturais.

Valorização

As esculturas serão distribuídas em pontos distintos do parque e estarão acompanhadas de placas com os nomes dos coletores, em um gesto de valorização do trabalho dos agentes ambientais.

Além da instalação, o projeto prevê a gravação de um documentário em média-metragem que vai acompanhar o processo de criação das esculturas, contar a história e dar voz aos catadores envolvidos e abordar temas de sustentabilidade e meio ambiente. A iniciativa ainda inclui uma exposição fotográfica com imagens do Jardim Botânico, dos trabalhadores da reciclagem e das aldeias visitadas durante a pesquisa artística.

Para o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, o projeto se soma aos motivos para visitar o Jardim Botânico. “O Jardim Botânico é um espaço muito querido e valorizado por proporcionar contato com a natureza, sendo um importante ponto turístico de Americana. A exposição artística, de caráter permanente, com certeza agregará público ao espaço, frequentado por quem busca qualidade de vida”, disse.

Com forte apelo visual e poético, “Origens” se insere na paisagem do Jardim Botânico como uma manifestação de memória e sustentabilidade. O projeto cultural é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e foi selecionado através do edital de chamamento público PNAB 05/2024, nos termos da Lei Federal Nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção de Thiago Burioli.

