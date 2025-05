Os serviços para a implantação da Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Jardim das Orquídeas estão na reta final. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executa um amplo projeto de transformação do espaço localizado entre as ruas João Gilberto Franchi, Saturnino Rodrigues e Hermano Parazi.

Máquinas e equipes de trabalho atuam no plantio de grama e arremates finais na estrutura. O projeto em execução prevê novo campo de grama sintética, com iluminação em LED, novas calçadas, playground, academia ao ar livre, além de melhorias do espaço antigo.