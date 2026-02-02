Obra realizada pela Prefeitura começa nas próximas semanas, garantindo lazer e qualidade de vida para a população

Hortolândia ganhará, em breve, mais um parque socioambiental. Desta vez, a região beneficiada será a do Jd. Santa Emília. A área às margens do Córrego Jacuba, que corta o bairro, será revitalizada e receberá equipamentos públicos de lazer, como pista de caminhada, ciclovia, parquinho e academia ao ar livre. Com mais parques socioambientais em Hortolândia, a população se beneficia com uma cidade cada dia mais bonita e sustentável.

“As obras do novo Parque Socioambiental do Jardim Santa Emília e Inema representam mais um passo importante para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Aqui, já realizamos a canalização do córrego Jacuba, uma obra essencial que trouxe mais segurança, saneamento e dignidade para a região. Agora, avançamos com um espaço que vai unir lazer, esporte, convivência e cuidado com o meio ambiente. É assim que acreditamos na cidade: resolvendo problemas históricos e devolvendo áreas qualificadas para as pessoas”, destacou o prefeito José Nazareno Zezé Gomes.

De acordo com a Secretaria de Obras, a implantação do Parque Socioambiental do Jd. Santa Emília é uma continuidade da obra de canalização do Córrego Jacuba, intervenção concluída na última semana. O afluente do Ribeirão Jacuba recebeu forma geotêxtil em um trecho de 232 metros de extensão. Este modelo de canalização é utilizado pela Prefeitura que previne assoreamento dos cursos d’água.

Agora, a obra seguirá com a urbanização da área entre as Rua Luísa Febrônio Marini, Flaviano Lopes Serra e Geralda Maria de Jesus, com arborização e paisagismo para recuperação do verde, e construção de 1 km de ciclovia, 714 metros de pista de caminhada, além de outros equipamentos para a população se exercitar, se divertir e descansar. A previsão é que a obra seja concluída no próximo semestre. Quando ficar pronto, o Parque Socioambiental do Jd. Santa Emília terá extensão de 1,2 km, beneficiando moradores de bairros como Vila Inema, Chácaras Reymar e Jardim do Lago. A obra do parque é realizada com recursos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).

NASCENTE DO RIBEIRÃO JACUBA

A Prefeitura de Hortolândia já realizou uma importante ação ambiental, que também beneficia a qualidade de vida da população. No ano passado, o município inaugurou o parque socioambiental Aloízio Pereira Silva, no Parque Perón, próximo ao Jardim Santa Emília.

Dentro do parque fica a nascente do Ribeirão Jacuba, o principal curso d’ água de Hortolândia que atravessa várias regiões do município. A área onde está a nascente estava muito degradada e passou por processo de revitalização e preservação durante a implantação do parque.