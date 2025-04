O vereador Jean Mizzoni (Agir) visitou nesta terça-feira (29) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José para acompanhar a chegada de dez novas longarinas para acomodação dos pacientes que aguardam atendimento na unidade de saúde. De acordo com o parlamentar, em fiscalização realizada no mês de março foram constatados vários mobiliários danificados, o que obrigava muitas pessoas a aguardarem o atendimento em pé.

“Na ocasião conversei com a coordenadora da UPA e com representantes da secretaria de Saúde, solicitando a manutenção ou substituição urgente dos assentos para garantir mais dignidade e conforto para a população, visto o grande aumento da demanda em virtude dos casos de dengue na cidade. Eles entenderam o nosso pedido e tomaram as providências cabíveis para atender esta solicitação com a maior brevidade possível”, comentou Mizzoni.

O vereador lembrou ainda que continua cobrando a instalação de um laboratório de análises clínicas para otimizar o tempo de espera na UPA e destacou que a chegada das novas longarinas atingiu o objetivo. “Durante o período em que estive no local, havia lugares sobrando e nenhum paciente desacomodado. Nosso papel é esse, entender as necessidades da população e buscar as melhorias necessárias”, concluiu.