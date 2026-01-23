Bandido armado rendeu e ameaçou funcionária em unidade na Avenida da Amizade

Uma joalheria localizada dentro do Supermercado São Vicente na Avenida da Amizade, em Sumaré, sofreu assalto por um bandido armado na tarde desta quinta-feira (22). Exatamente às 17h16 o criminoso com revólver entrou no estabelecimento comercial, rendeu e ameaçou funcionária da loja de semijoias.

Imagens às quais o Novo Momento teve acesso mostram o indivíduo armado cometendo o assalto. O vídeo mostra o homem vestindo uma blusa vermelha com detalhes pretos e um boné preto entrando armado na loja e ameaçando a funcionária. Sob coerção, a atendente pegou uma sacola e colocou as peças de joias e semijoias dentro dela, que foram levadas pelo ladrão.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante o assalto. Até o momento, ninguém foi preso e não houve valor estimado do roubo. O caso é registrado no 2º DP (Distrito Policial) em Sumaré.