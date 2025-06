João Spada recebe moção por ação na Páscoa em SB

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste recebeu, nesta terça-feira (24), o protocolo de uma Moção de Aplauso ao jovem João Spada, estudante de Biomedicina, pelo ideal e pela realização do projeto “Páscoa Feliz” no município.

A iniciativa, em sua primeira edição neste ano de 2025, beneficiou mais de 680 crianças em bairros como Parque Zabani, Nova Conquista e Jardim Europa.

Ávila para João Spada

De autoria do vereador Celso Ávila, o documento destaca o impacto social da ação, que levou momentos de alegria, acolhimento e dignidade a centenas de famílias barbarenses. “Desde cedo, João demonstra um profundo compromisso com o bem-estar social e com a construção de uma sociedade mais justa e humana”, afirma Ávila.

A proposta ressalta ainda o papel inspirador do jovem, cuja atuação cidadã reforça o potencial transformador da juventude engajada. Segundo o parlamentar, o reconhecimento pretende enaltecer esse tipo de iniciativa e incentivar novas ações solidárias entre os moradores da cidade.

