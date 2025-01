Joel Oliveira, Kátia Ferrari e Vanderlei Cocato, onde andam esses nomes que agitaram a política de Santa Bárbara e Nova Odessa nos últimos anos?

Eles ou foram candidatos a prefeito, pré candidatos a prefeito e vereadora, mas estão ‘na pista’ neste começo de ano.

Joel teria ido trabalhar na prefeitura de Brotas, mas ele ainda não confirmou ao NM

Ele foi candidato a prefeito em Santa Bárbara em 2016 e foi o homem forte na campanha de Dr José- segundo colocado na cidade- agora em 2024.

Leia + sobre política regional

Kátia Ferrari, vereadora da defesa da causa animal também de Santa Bárbara que não conseguiu a reeleição- já estaria trabalhando em Nova Odessa no governo Leitinho Schooder (PSD).

Cocato, que chegou a ser aposta do Republicanos em Nova Odessa no ano passado, tentou a sorte como vereador mas ficou pelo caminho. Antes, havia sido secretário de Saúde em Rafard. Ainda não se posicionou no ‘mercado’.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP