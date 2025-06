Nestes dias 5 e 6 (quinta e sexta-feira), o vereador Paulo Eduardo promoveu um cronograma de visitas às escolas municipais de Americana com a presença especial do jogador Emerson Royal, atualmente atuando pelo Milan, da Itália. Emerson, que cresceu na região e estudou na Escola ‘Risoleta Lopes Aranha’, voltou à cidade com o objetivo de inspirar crianças e adolescentes a acreditarem em seus sonhos.

“A ideia é mostrar para as crianças que tudo é possível. Eu estive exatamente onde elas estão hoje, e com foco, esforço e fé, consegui alcançar meus objetivos”, destacou o jogador durante sua passagem. A iniciativa foi idealizada pelo vereador, que acompanhou todas as visitas e reforçou a importância desse tipo de ação nas escolas.

“Trazer o Emerson para perto das nossas crianças é uma forma de mostrar que o sonho delas é possível, sim. Ele é uma referência positiva, um jovem da nossa cidade que hoje está no futebol internacional, mas que jamais esqueceu suas raízes. Queremos mostrar que, com dedicação, disciplina e esperança, qualquer criança pode alcançar grandes conquistas. E o Emerson é a prova viva disso”, afirmou o vereador.

Programação

A programação teve início no dia 5, com visitas a diversas unidades escolares da cidade. O primeiro encontro foi na Escola Delmira de Oliveira Lopes, localizada no bairro Mathiensen. Em seguida, o grupo passou pela Maura Arruda Guidolin, no Campo Limpo e pela EMEF Jonas Corrêa de Arruda Filho, na Vila Margarida.

No período da tarde, as visitas seguiram pela Escola Alcindo Soares do Nascimento, no Jardim Paulistano; pela Escola Risoleta Lopes Aranha, no Jardim São Domingos; e pela Escola Niomar Aparecida Mattos Gobbo do Amaral Gurgel, no Parque Gramado. O último compromisso do dia foi na Escola Sebastiana.

Mais de 4 mil alunos participaram das atividades no dia 5, que incluíram conversas motivacionais, registros fotográficos e momentos de interação direta com o jogador. Já no dia 6, as visitas continuaram nas escolas Bento Penteado dos Santos, no bairro Antônio Zanaga, e novamente à Risoleta Lopes Aranha, com novas turmas. Somente nesse segundo dia, mais de 800 estudantes participaram das atividades.

Ao todo, cerca de 4.080 fotos foram registradas com o jogador, um reflexo da recepção calorosa das crianças, educadores e equipes escolares. A ação foi organizada com o apoio do vereador Paulo Eduardo, do Prefeito Chico Sardelli, da Secretaria de Educação e da Diretoria de Ensino, reafirmando o compromisso com o incentivo ao esporte, à educação e à autoestima da juventude local.