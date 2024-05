Jogadores sub-15 de Americana e Santa Bárbara são convocados para a seleção brasileira

A Seleção Brasileira Masculina Sub-15 foi convocada na tarde de segunda-feira (27) para um período de preparação na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, entre os dias 1º e 9 de junho. O treinador Dudu Patetuci chamou 24 atletas de 11 clubes diferentes, sendo dois atletas de Americana e Santa Bárbara que atuam pelo São Paulo Futebol Clube.

O treinador do Camisa 10 Renan De Ângelo conta que o zagueiro americanense, morador do Cariobonha, Kauã Daniel começou a treinar no Guarani da Vila Amorim aos 04 anos e desde os 9 é monitorado pelo SPFC, passando a alojar e disputar pelo tricolor quando completou 14 anos e desde então vem se destacando.

Já o atacante Arthur Covolam, morador do Jardim Alpha, em Santa Bárbara, se destacou durante jogos pelo União de Araras no sub-13 e ao completar 14 também foi para o clube paulista.

