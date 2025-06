Jovem de 45 anos detido por tráfico no jardim Europa

Um homem de 45 anos foi detido por tráfico de drogas no jardim Europa em Santa Bárbara d’Oeste na noite desta terça-feira. Ele estava junto com um motociclista que foi visitá-lo no trabalho, mas o rapaz fugiu e ele foi averiguado pelos GMs da Guarda. AVS tinha consigo uma pipeta, R$ 170 e depois foi encontrada mais droga.

Resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste – SP

APOIO TÁTICO 02 .🚨GCM José .🚨GCM Silva .🚨GCM Siloni

.📍DATA: 17/06/2025 .📍HORA: 22:33 .📍LOCAL: Rua Irlanda, 555 – Jardim Europa

🛑 AVERIGUAÇÃO SOBRE TRÁFICO DE DROGAS (45 anos)

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pelo local supracitado, conhecido ponto de venda de drogas, deparou com um motociclista indo em direção a A.V.S. 45 anos.

Ao notar a viatura deixou o local, sendo apenas A. abordado. Realizada busca pessoal foi localizado em sua posse 01 pipeta de cocaína e R$ 170,00 em espécie, alegando A. que estava na traficancia devido estar passando por dificuldades financeiras, apontando ainda um local mais adiante, sendo localizados mais 05 pipetas nas mesmas características.

Em busca na proximidades, defronte ao numeral 582, na mesma rua, foi logrado êxito em localizar atrás de uma pia encostada em uma cerca mais 182 pipetas de cocaína iguais as anteriores, estas que A. negou a propriedade. Diante do ocorrido o detido foi apresentado no plantão policial onde após a autoridade tomar ciência dos fatos o autuou pelo crime de tráfico de drogas, este disposto no art.33 da lei 11.343/06, sendo as drogas e dinheiro apreendidos e A. liberado para posterior investigação conforme B.O.P.C.

