Após os fortes temporais que atingiram Santa Bárbara d’Oeste, o jovem barbarense Gabriel Macedo iniciou uma mobilização para chamar a atenção do Governo do Estado de São Paulo sobre a necessidade de ampliar as medidas de prevenção contra eventos climáticos extremos.

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A iniciativa busca sensibilizar o governo estadual para a importância de investimentos em monitoramento climático, planejamento preventivo e estratégias de proteção à população, especialmente diante das preocupações relacionadas ao fenômeno El Niño e seus possíveis impactos.

Gabriel também informa que mantém diálogo com representantes políticos, incluindo deputados, buscando apoio institucional para levar a pauta ao Governo do Estado de São Paulo e ampliar a discussão sobre medidas preventivas diante dos riscos climáticos.

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Segundo ele, os recentes acontecimentos reforçam a necessidade de antecipar riscos e preparar o Estado para enfrentar episódios de chuvas intensas, tempestades, estiagens e outras ocorrências associadas às mudanças climáticas.

Gabriel Macedo atua na área de mudanças climáticas e gestão ambiental e integra a liderança da Frente Popular Jovem. Sua iniciativa busca fortalecer o debate sobre prevenção climática e incentivar políticas públicas estaduais voltadas à proteção da população.

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