Jovem brasileiro de 16 anos recebe prêmio internacional como uma das 100 crianças prodígio do mundo

Sobre Caio Temponi

Caio Temponi é um jovem de 16 anos, pesquisador pelo CPAH – Centro de Pesquisa e Análise Heráclito – mentor e palestrante com altas habilidades. Foi aprovado em 1º no vestibular da EPCAR aos 12 anos, aos 13, em Medicina, totalizando 5 aprovações, também em Direito na UFRRJ, aos 14 anos, foi aprovado no ITA, um dos maiores vestibulares do Brasil, totalizando 18 aprovações como o mais jovem do Brasil, o que lhe renderam 2 títulos no Livro dos Recordes. Além disso, Caio é membro da Intertel, sociedade de pessoas com QI acima de 99 de percentil.