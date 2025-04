Em seu nono ano consecutivo, o Juca Jazz se une à Orquestra Sinfônica de Americana e à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana para celebrar, em grande estilo, o Dia Internacional do Jazz, data instituída pela UNESCO para homenagear a música que transcende fronteiras e promove a unidade, criatividade, liberdade e paz.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento também marca a celebração do Dia Municipal do Jazz, criado oficialmente em 2018, consolidando a cidade de Americana no mapa da música universal.

Neste ano, o concerto conta com a regência do maestro Ricardo Calderoni, premiado internacionalmente. Ele conduzirá a Orquestra Sinfônica de Americana com grandes solistas convidados:

• Mariana Pires, soprano (Itália)

• Arthur Raimundo, tenor

• Ulisses Rocha, violão

• Rodrigo Duarte, voz e violão

• Tomaz Vital, piano

• Fernando Baeta, guitarra

• Daniel Moreira, contrabaixo

• Alexandre Cunha, bateria

A abertura do evento ficará por conta do Corda Coral de Americana, sob a regência de Ana Paula Rotger.



Desde as 19h o DJ Viny Blanco, traz uma ambientação musical vibrante para recepcionar o público logo na entrada do teatro, tocando discos de vinil.

O espetáculo tem direção artística do maestro Álvaro Peterlevitz e promete uma noite inesquecível com interpretações de obras de Leonard Bernstein, Egberto Gismonti, Djavan, Tom Jobim, Ivan Lins, Milton Nascimento, Fernando Brant, Edu Lobo, Chico Buarque, entre outros.

“O jazz é travessia — é ponte entre tempos que uni, reúne e promove encontros de alma através da música. É coragem de sentir, criar e seguir – viagem viva, sempre em movimento. Pelo nono ano consecutivo, temos a honra de integrar este evento global que envolve mais de 190 países, levando ao mundo a força da nossa música através de talentos que emocionam e inspiram.” – Juarez Godoy, idealizador e diretor do Juca Jazz

“O jazz representa a união da força criativa de uma comunidade mundial, tenho realizado concertos ecléticos que trazem sempre algo novo. Regi concertos na Sala São Paulo, no Carnegie Hall e na Europa com virtuoses como Micha Haran (Filarmônica de Israel) e será uma honra estrear em Americana o Concerto para Violão e Orquestra de Ulisses Rocha, e minha obra orquestral com a solista internacional Mariana Pires ao lado de obras de Bernstein e Jobim.” Ricardo Calderoni, maestro convidado.

“A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi apoia este tradicional espetáculo em homenagem ao jazz por meio das participações da Orquestra Sinfônica Municipal e do Corda Coral ‘Maestrina Marília Andrade’, vinculados à Secretaria de Cultura e Turismo. Com esta reunião de talentos, será com certeza um grande espetáculo.” — Vinicius Ghizini, secretário de Cultura e Turismo de Americana.

Serviço:

Evento: Juca Jazz – Dia Internacional e Municipal do Jazz

Orquestra Sinfônica de Americana, maestro Ricardo Calderoni e Solistas consagrados.

Data: Quarta-feira, 30 de abril de 2025

Horário: 20h (abertura das portas: 19h)

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase – Rua Gonçalves Dias, 696 – Americana – SP.

Entrada: Gratuita (doação opcional de 1kg de alimento)

Ingressos: Retirada na bilheteria do teatro ou pelo site: www.ingressodigital.com

Realização: Juca Jazz @jucajazz

Direção geral: Juarez Godoy Arte e Cultura

Direção artística: Álvaro Peterlevitz

Coordenador de produção: Victor Lessa

Apoio Institucional: Secretaria de Cultura e Turismo de Americana

Apoio Cultural: Laércio Ilhabela, Lenir Boldrin, Luceli Jandotti, DJ DJazz, DJ Viny Blanco, Ricardo Calderoni e Orquestra Sinfônica de Americana.

Este evento integra a programação oficial do International Jazz Day, promovido pela Unesco e pelo Herbie Hancock Institute of Jazz, com participação de mais de 190 países em celebrações simultâneas ao redor do mundo.

Leia + sobre Famosos, artes e música