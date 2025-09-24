Nesta quarta-feira, dia 24, a Praça do Macarenko, será palco de uma celebração de música, arte e solidariedade! O Juca Jazz Festival 2025 chega à cidade a partir das 18h, com uma programação gratuita e diversificada para toda a família.

Em sua 9ª edição, o festival busca promover a integração cultural entre as cidades do Polo Têxtil, incentivando o acesso à cultura e valorizando os talentos locais. “O Juca Jazz Festival é uma oportunidade para valorizar nossos artistas e levar música de qualidade para as famílias da nossa cidade”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Cecília Teixeira. “Estamos empenhados em fazer deste evento um marco para a cultura em Sumaré, valorizando a nossa identidade e o talento local”.

Um dos pontos altos da noite será a apresentação da Banda Sinfônica Municipal Dorival Gomes Barroca. Sob a regência do maestro Edson Piza, a banda fará uma homenagem a grandes nomes do jazz e do swing, como Benny Goodman, Glenn Miller e Dizzy Gillespie, além de apresentar clássicos da MPB e arranjos modernos.

A noite também contará com apresentações do DJ Davi Campos e do quarteto da cantora Vih Mendes, que prometem agitar a praça com ritmos que vão do jazz à MPB. O evento é pet friendly, com atividades para crianças, e incentiva a doação de 1 kg de alimento não perecível que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Sumaré.