A empresária Juçara Rosolen (Nova Odessa) recebeu o NovoMomento esta semana para falar um pouco de política e contar sua história. Diretora na Acia (Associação Comercial de Americana) e ex-presidente da Acino (Ass Comer Nova Odessa), ela contou que a vida empresarial a encanta.

Hoje ela segue mais focada em consolidar a Aposerv (sua empresa de assessoria a aposentados e pessoas prestes a aposentar) que atua em mais de 10 cidades.

Mas a atividade política que a move hoje é o Lions de Nova Odessa e os bastidores da política. Por ter ‘assumido’ o Lions, ela disse que não será candidata ano que vem, apesar de ter sido convidada. “Prometi ao sr João Bellinati (falecido semana passada) que levaria o Lions adiante e não vou assumir outros compromissos”, disse.

Juçara disse também que ficou surpresa com o anúncio da candidatura do seu candidato a vice em 2024 a prefeita de Nova Odessa como candidato a deputado pelo Novo. O advogado Sérgio Neves esteve na reunião do Novo e anunciou sua pre candidatura.

Juçara e o futuro

Com tendência a trocar de partido, Juçara avalia que vai ser candidata em 2028 em condições melhores que teve na ‘aventura’ de 2024. Ela conta que perdeu boa parte dos candidatos a vereador e teve certa dificuldade com o time. Para 2028 espera contar com o tempo a favor e a montagem de um time mais firme e consolidado.

