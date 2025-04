Juçara Rosolen marca presença e mostra força dentro do partido Novo.

Neste sábado, 26 de abril aconteceu em Campinas um importante encontro entre lideranças do Partido Novo, para prestigiarem a Posse da Nova Diretoria Regional de Campinas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento contou com a presença de nomes de destaque da legenda, incluindo o Deputado Federal Ricardo Salles, os líderes Christian Lohbauer, Alexis Fonteyne, Eduardo Lunardelli e Fernando Meira.

O encontro teve como objetivo fortalecer os laços entre as principais lideranças regionais do partido e suas representações municipais, promovendo a troca de ideias, alinhamento estratégico e reafirmação do compromisso com uma gestão pública eficiente, ética e voltada para o cidadão.

Representando Nova Odessa, a empresária Juçara Rosolen, juntamente de alguns filiados, acompanhou o movimento de consolidação do partido na região.

Fala Juçara

“Esse encontro reforça que a continuidade do Novo na Cidade de Nova Odessa, seguindo firme com seriedade, transparência e comprometimento com os princípios que defendemos. Estar ao lado de lideranças tão relevantes nos inspira a seguir contribuindo com ideias e propostas para uma cidade melhor”, destaca Juçara.

A expectativa é de que o evento fortaleça ainda mais a articulação do Partido Novo na região metropolitana de Campinas, ampliando o diálogo com a população e construindo caminhos para um futuro com mais responsabilidade e gestão de qualidade.

Leia + sobre partidos política regional